Samsun’a Hakkari’den acı haber

Hakkari Çukurca’da bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda mayın patlaması sonucu şehit olan Samsunlu astsubayın acı haberi Bafra ilçesindeki ailesine ulaştı.
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Şentepe bölgesinde arama tarama faaliyetleri sırasında mayın patlaması sonucu, Samsun’un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı Astsubay Tolga Pehlivan şehit oldu. Pehlivan’ın şehadet haberi Bafra Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin tarafından Gazipaşa Mahallesi’nde yaşayan şehidin babası Sadık Pehlivan ve diğer yakınlarına verildi. Acı haberi alan aile yıkıldı.
Şehidin baba evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin 1 yıl önce evlendiği ve iki kardeş olduğu öğrenildi. Şehit Astsubay Tolga Pehlivan’ın yarın öğle namazını müteakip Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.
Üniversite canisi hakkında yeni gelişme! Volkan Bayar ve eşi adliyeye sevk edildi
Kimyasal hadım geliyor! Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
İğrenç! İçeri giren ekipler şoke oldu, bunları yemişiz
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum