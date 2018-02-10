Samsun’a şehit ateşi düştü

Suriye’nin Afrin bölgesinde terör örgütleri mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın’ın Samsun’daki baba ocağına acı haber ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin Afrin bölgesindeki yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada Samsunlu P. Uzm. Çvş. Burak Akalın şehit oldu. Şehidin Samsun’un İlkadım ilçesi Ulugazi’deki baba ocağına acı haber ulaştı.

İlkadım Kaymakamı Turan Atlamaz ve askeri yetkililer, anne Aysel ve baba Ekrem Akalın’a acı haberi verdi. Evin tek erkek oğlu olan ve 1 kız kardeşi bulunduğu öğrenilen şehit Burak Akalın 2015 yılında göreve başladı. Bitlis Tatvan Komando Tugayında görevli olan Burak Akalın, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’ye göreve gitmişti.

Bugün yaşanan çatışmada şehit düşen Akalın’ın baba ocağına dev Türk bayrakları asıldı. İlkadım Belediyesi tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehit Akalın’ın Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.