HABER

Samsun'a yıldız yağacak

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2018 11:30 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da geçen yıl ilki gerçekleşen 'Samsun Gençlik Festivali', 20-23 Haziran tarihleri arasında ikinci kez yapılacak.

Samsun'a yıldız yağacak

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da geçen yıl ilki gerçekleşen 'Samsun Gençlik Festivali', 20-23 Haziran tarihleri arasında ikinci kez yapılacak.
Umut Kuzey'in öncülüğünde Milyon Yapım'ın organizasyonu ile düzenlenen 'Samsun Gençlik Festivali', Sheraton Grand Beach'te 20-23 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Samsun Gençlik Festivali, Kral Pop TV ve Milyon TV ekranlarından da yayınlanacak. Festivale 20 Haziran'da Teoman, Pentagram, Pinhani, Kurtalan Ekspres, Can Gox, Gündoğarken, 21 Haziran'da Duman, Hayko Cepkin, Cem Adrian, Pamela, Pera, Sena Şener, What da Funk, 22 Haziran'da Athena, Selda Baycan ve Boom Pam, Moğollar, Adamlar, Niyazi Koyuncu, Gülçin Ergül, 23 Haziran’da Şebnem Ferah, Manga, Sagopa Kajmer, Umut Kuzey, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Samida ve Çamur sahne alacak.

FOTOĞRAFLI

Samsun'a yıldız yağacakSamsun'a yıldız yağacakSamsun'a yıldız yağacakSamsun'a yıldız yağacak

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Ordu'da otomobil ile patpat çarpıştı: 9 yaralıOrdu'da otomobil ile patpat çarpıştı: 9 yaralı
'Haydar'ı Öldürmek' tez konusu oldu'Haydar'ı Öldürmek' tez konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yüksek sesle konuşma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi öldü

Yol verme kavgasında kendini vurdu

Yol verme kavgasında kendini vurdu

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İstanbul Kadıköy'de köpeğe şiddet! Dehşet anları kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.