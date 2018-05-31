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Samsun'da 1 kişi FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 17:58 | Son Güncelleme

  SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Samsun'da 1 kişi FETÖ'den tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Talha İpçi ve Rıfat Ö.'yü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden Talha İpçi tutuklanırken, Rıfat Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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