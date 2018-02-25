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Samsun’da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 14:54 | Son Güncelleme

Samsun’da 10 ayrı suçtan arandığı öğrenilen cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun’da aralarında silahlı yaralamanın da bulunduğu 10 ayrı suçtan polis tarafından aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ü.E.

Samsun’da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’da 10 ayrı suçtan arandığı öğrenilen cezaevi firarisi, polisin takibi sonucu yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’da aralarında silahlı yaralamanın da bulunduğu 10 ayrı suçtan polis tarafından aranan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Ü.E. (38), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ü.E. ile birlikte silahlı saldırı olayına karıştığı ileri sürülen 18 yaşındaki O.K. ve 28 yaşındaki A.İ. de yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan Ü.E., O.K. ve A.İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

Samsun’da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Samsun’da 10 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

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