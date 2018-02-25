Samsun'da 11 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalanıp, tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da 11 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Ünal Eker (28), yakalanıp, tutuklandı.

Samsun'da, silahlı yaralama ve azmettirme gibi 11 farklı suçtan polis tarafından aranan cezaevi firarisi Ünal Eker, Tekkeköy ilçesi Costal mevkiinde kaldığı evde yakalandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan Ünal Eker, ifadesinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Ünal Eker, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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