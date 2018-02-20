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Samsun'da 12 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 12:29 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 18 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 12'si adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 12 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 18 kişiden, emniyetteki işlemleri tamamlanan 12'si adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen perşembe günü sabah saatlerinde, kent merkezinde operasyon düzenledi. Aralarında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 9'su meslekten ihraç edilen, 2'si halen görevde bulunan 11 öğretmen ile 1 özel sektör çalışanı, bugün adliyeye sevk edildi.
Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Samsun'da 12 FETÖ şüphelisi adliyedeSamsun'da 12 FETÖ şüphelisi adliyede

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