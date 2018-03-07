HABER

Samsun’da 1,2 kilo daha bonzai ele geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2018 19:08 | Son Güncelleme

Samsun’da kovalamaca sonucu 940 gram bonzai ile yakalanarak tutuklanan genç ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis 1 kilo 200 gram daha bonzai ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde 24 yaşındaki Oğuzhan K.’yi takibe aldı ve kovalamaca sonucu attığı 2 paket içinde 940 gram bonzai ile yakaladı.

Samsun’da 1,2 kilo daha bonzai ele geçti

Samsun’da kovalamaca sonucu 940 gram bonzai ile yakalanarak tutuklanan genç ile ilgili soruşturmayı derinleştiren polis 1 kilo 200 gram daha bonzai ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’nde 24 yaşındaki Oğuzhan K.’yi takibe aldı ve kovalamaca sonucu attığı 2 paket içinde 940 gram bonzai ile yakaladı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Oğuzhan K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. Soruşturmayı derinleştiren narkotik polisi, Anadolu Mahallesi’nde gizlenmiş 1 kilo 200 gram daha bonzai ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun’da 1,2 kilo daha bonzai ele geçti

Samsun’da 1,2 kilo daha bonzai ele geçti

Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı! Yunan askerlerin telefonundan bu görüntüler çıktı!
Afrin'de kaç asker şehit oldu?Afrin'de kaç asker şehit oldu?
Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!Bir hafta önce kameralara bu sözleri söylemişti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Hülya Avşar'dan açıklama! Özrü kabahatinden büyük

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Kadın halk ozanı Ayten Gülçınar öldürüldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce açıkladı! 'İnşallah bu akşam...'

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

'Bu partiye oy veren herkesle seks yapacağım' demişti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Şırnak'ta teröristler köylülere ateş açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Balıkesir'de orman işçisi uyuşturucu satıcısı çıktı

Balıkesir'de orman işçisi uyuşturucu satıcısı çıktı

Bursa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da 6 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Bursa'da 6 farklı adrese uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu kullanıp kaza yapan iki genci, mahalleli darp etti

Uyuşturucu kullanıp kaza yapan iki genci, mahalleli darp etti

Takla atan araç karşı şeride geçti: 1 ölü

Takla atan araç karşı şeride geçti: 1 ölü

Beton pompası kamyonu ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Beton pompası kamyonu ile tır çarpıştı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.