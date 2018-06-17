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Samsun'da 13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 01:50 | Son Güncelleme

SAMSUN’da, 13 yaşındaki çocuk nişan merasimi sırasında mahalle muhtarının tabancayla havaya ateş açması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı.

Samsun'da 13 yaşındaki çocuk maganda kurşunuyla vuruldu

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, 13 yaşındaki çocuk nişan merasimi sırasında mahalle muhtarının tabancayla havaya ateş açması sonucu karnından vurularak ağır yaralandı.
Samsun’un Atakum ilçesinin Kurugökçe Mahallesi’nde geçen Cuma akşamı saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, yapılan nişan merasiminde tabancayla havaya rast gele ateş edildi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Selim F.’nin karnına isabet etti, küçük çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk nişan merasimine gelenlerin aracı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Daha sonra olay yerine gelen Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucunda nişanda Kurugökçe Mahalle Muhtarı Ahmet A. (47) ile Giresun’dan nişana gelen Mustafa A.’nın (53) tabancayla havaya ateş ettiklerini tespit edildi. Tabancalarda yapılan inceleme sonrası Selim F.’nin, muhtar Ahmet A.’nın tabancasından çıkan kurşunla vurulduğu belirlendi. Olaydan sonra kaçan muhtar Ahmet A. ve Mustafa A.’yı jandarma kısa sürede yakalayarak gözaltına alıp silahlarına el koydu.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mustafa A. ile muhtar Ahmet A., dün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler tutuklandı. Nişanda yaralanan Selim F.’nin ise sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

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