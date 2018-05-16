Samsun'da 15 yaşındaki Sevda, 1 haftadır kayıp

Gökhan İÇKİLLİ/HAVZA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Havza ilçesinde bir hafta önce Kuran kursuna gitmek üzere evden çıkan Sevda Arslan'dan (15) ailesi bir daha haber alamadı.

Erikbelen Mahallesi'nde oturan Zinet (32) ve Hasan Arslan (32) çiftinin kızları Sevda, 9 Mayıs'ta Kuran kursuna gitmek için evden çıktı. Ancak Sevda, eve dönmedi. Kursa da gitmediği belirlenen Sevda'yı bulamayan ailesi, polise başvurdu. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden aile, Sevda’nın hayatından endişe ettiklerini söyledi. Kızlarını mahalle mahalle, sokak sokak her yerde arayan aile şu ana kadar bir sonuç elde edemedi.

Hasan Arslan, "Kızımın kaçırıldığına dair ihtimal çok yüksek. Kızımı kaçırdıklarını düşündüğüm ailenin isimlerini emniyete ve jandarmaya verdim. Kızımın hayatından endişeliyim" dedi.

Zinet Arslan ise "Bahçe suluyordum. Kızım yanıma geldi ve Kuran kursuna gitmek için benden izin aldı. Evden çıktı ve bir daha dönmedi. O günden beri kızımdan bir ses bile duymadım. Benim kızım daha okul çocuğu. Ne bir gören ne de duyan var. Kimse görmemiş. Ben çocuğumun canından da endişe ediyorum. Çocuğumun kimliği de evde. Hiçbir şey almamış" diye konuştu.

