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Samsun'da 153 bekçi yemin etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2018 16:33 | Son Güncelleme

SAMSUN'da 153 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek göreve başladı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 153 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek göreve başladı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 153 çarşı ve mahalle bekçisi yemin etti. Yemin törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile bekçiler, bekçilerin yakınları katıldı. 1 ay boyunca polis savunma taktikleri, durdurma, arama, kelepçe, mevzuat ve silah bilgisi eğitimi alan 153 bekçi, eğitimleri başarıyla tamamladı. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Çarşı ve mahalle bekçiliği müessesinin yeniden canlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu karar çerçevesinde ilimizde ilk planda 250 kişilik kadro tahsis edilmiş, planlamaya uygun olarak yapılan imtihanlar çerçevesinde bu göreve hak kazanan bekçi adaylarınızın 153 arkadaşımız bugün yemin ederek göreve başlamıştır. Diğer adayların ise eğitimleri devam etmekte olup, onlar da eğitimlerinin ardından göreve başlayacaktır" dedi. 2 BİN 500 KİŞİ MÜRACAAT ETTİ Samsun Valisi Osman Kaymak, “Allah utandırmasın. Şurası çok önemli yeni bir göreve başlıyorsunuz. Siz bu sınavlardan geçerken ilk başlarda 250 kişi alacakken bu kadroya 2 bin 500 kişi müracaat etti. Biz bu sınavları yaparken de kesinlikle bir ayrım yapmadan gerçekten siz bileğinizin gücüyle buralara kadar geldiniz” diye konuştu. Konuşmaların ardından bekçiler yemin etti. Tören bekçilerin aileleriyle kucaklaşmasıyla sona erdi.

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