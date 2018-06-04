Samsun'da 153 bekçi yemin etti

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da 153 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek göreve başladı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle 153 çarşı ve mahalle bekçisi yemin etti. Yemin törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile bekçiler, bekçilerin yakınları katıldı. 1 ay boyunca polis savunma taktikleri, durdurma, arama, kelepçe, mevzuat ve silah bilgisi eğitimi alan 153 bekçi, eğitimleri başarıyla tamamladı. İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, "Çarşı ve mahalle bekçiliği müessesinin yeniden canlandırılması amacıyla İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu karar çerçevesinde ilimizde ilk planda 250 kişilik kadro tahsis edilmiş, planlamaya uygun olarak yapılan imtihanlar çerçevesinde bu göreve hak kazanan bekçi adaylarınızın 153 arkadaşımız bugün yemin ederek göreve başlamıştır. Diğer adayların ise eğitimleri devam etmekte olup, onlar da eğitimlerinin ardından göreve başlayacaktır" dedi. 2 BİN 500 KİŞİ MÜRACAAT ETTİ Samsun Valisi Osman Kaymak, “Allah utandırmasın. Şurası çok önemli yeni bir göreve başlıyorsunuz. Siz bu sınavlardan geçerken ilk başlarda 250 kişi alacakken bu kadroya 2 bin 500 kişi müracaat etti. Biz bu sınavları yaparken de kesinlikle bir ayrım yapmadan gerçekten siz bileğinizin gücüyle buralara kadar geldiniz” diye konuştu. Konuşmaların ardından bekçiler yemin etti. Tören bekçilerin aileleriyle kucaklaşmasıyla sona erdi.
17 yaşındaki Aleyna Can'ın öldürülmesi davasında flaş gelişme
Yeni evli çift büyük şok yaşadı! Gelin balayına tek başına gitti
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Son dakika! Ünlü karikatürist Nuri Kurtcebe tutuklandı
LGS soruları çalındı mı? Öğretmenlerin sorgulandığı ortaya çıktı
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Anadolu aslanına büyük ilgi!
Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum