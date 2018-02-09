Samsun'da 17 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 öğretmen, 1 öğretim üyesi ve 1 özel sektör çalışanının da aralarında bulunduğu 17 şüpheliden, ihraç edilen 1 öğretmen tutuklandı. 1 kişi savcılıkça serbest bırakılırken, 15 kişi ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.