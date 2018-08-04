Samsun'da, 17 yaşındaki çocuk boğulma tehlikesi geçirdi

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, üvey ağabeyi ile birlikte denize giren M.R.K. (17), boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan M.R.K.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Samsun’un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı Çobanlı İskelesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.R.K., üvey ağabeyi Hasan Ç. ile birlikte Çobanlı İskelesi yanında denize girdi. Dalgaların yoğun olması üzerine M.R.K., bir müddet sonra gözden kayboldu. Daha sonra çevredekiler olayı Sahil Güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada vatandaşlar M.R.K.’yı iskelenin ayaklarında buldu. Olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri de M.R.K.’yi alıp, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. M.R.K.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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