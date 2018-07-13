Samsun'da, 2 uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlatılan uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik başlattığı operasyonda 6 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların üzerlerinde ve evlerinde yapılan aramalarda 0,77 gram sentetik uyuşturucu, 20 kapsül uyuşturucu hap, bir miktar esrar, ruhsatsız tabanca, mermiler, 2 ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 bin dal makarona basılmış kaçak sigara ele geçirildi.

6 şüpheliden 2'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan şüphelilerden Ömer Furkan S. ve Talip D., tutuklanırken, diğer 4 şüphelinin ise emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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