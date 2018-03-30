Samsun’da 20 aracın lastiğini kesen genç tutuklandı

Samsun’da park halindeki 20 aracın lastiğini bıçakla kesen 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi park halindeki 20 ayrı aracın lastiklerini bıçakla kesti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu 20 aracın lastiğini kesen 19 yaşındaki Hakan Ö.’yü dün yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen Hakan Ö., bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hakan Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum