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Samsun’da 20 aracın lastiğini kesen genç tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 15:27 | Son Güncelleme

Samsun’da park halindeki 20 aracın lastiğini bıçakla kesen 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi.

Samsun’da 20 aracın lastiğini kesen genç tutuklandı

Samsun’da park halindeki 20 aracın lastiğini bıçakla kesen 19 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi park halindeki 20 ayrı aracın lastiklerini bıçakla kesti. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu 20 aracın lastiğini kesen 19 yaşındaki Hakan Ö.’yü dün yakalayarak gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen Hakan Ö., bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Hakan Ö., mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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