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Samsun'da 3 asker FETÖ'den tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 18:59 | Son Güncelleme

AMASYA merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 askerden 3'ü tutuklandı.

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 askerden 3'ü tutuklandı.
Amasya'da Merzifon İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, Merzifon, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Adana, Kayseri ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 13 asker gözaltına alındı. Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler bugün geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

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