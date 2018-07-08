Samsun'da 3 gün önce kaybolan köpek yaralı bulundu

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Songül Saygılı'nın perşembe günü kaybolan 'Pako' isimli köpeği, dernek binasının önünde yaralı bulundu.

İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Songül Saygılı, 5 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde, 'Pako' isimli terrier cinsi köpeğini binanın önüne bırakıp, içeri girdi. 'Pako', bu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen 1 kişi tarafından tasmasından tutularak, götürüldü. Dışarı çıktığında köpeğini göremeyen Saygılı, çevrede aramasına rağmen bulamayınca polise başvurdu.

Songül Saygılı'nın köpeği, gece saatlerinde, bölgedeki çay ocağı çalışanı tarafından dernek binasının kapısında yaralı bulundu. Haber verilmesiyle derneğe gelen Saygılı, köpeğinin, binanın önüne tasmasız olarak kendisinin geldiğini düşündüğünü söyledi. Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarının inceleneceğini belirten Saygılı, "Kızım 'Pako'm, bana yaralı bir şekilde geldi. Sol arka bacağı 5 santimetre kesik. Kanamasını durdurdum, kuyruk sokumu yaralanmış, kanaması var. Gençlik Parkı tarafından eve doğru geldiğini düşünüyorum, orada bırakmış olmalılar. Şimdi ilk iş, bıraktıkları yerdeki kameraları kontrol etmek olacak" dedi.

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