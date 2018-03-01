Samsun’da 3 kişiyi silahla yaralayan genç tutuklandı

Samsun’da 3 ayrı olayda 3 kişiyi silahlı yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun’da 15 ve 22 Şubat tarihlerinde 2 ayrı kişiye silahlı saldırı düzenleyerek yaralayan 18 yaşındaki Şeref A., dün de İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi’nde Arif S.’yi tabancayla yaralayıp kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Şeref A.’nın 2 ayrı silahla yaralama olayının da şüphelisi olduğu ortaya çıktı.
Polisteki sorgusu tamamlanan Şeref A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Şeref A., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Ermenistan'dan skandal karar
Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!
Whatsapp'la ilgili bomba haber! Milyonlarca kullanıcı bunu bekliyordu!
Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı
CHP'den flaş Abdullah Gül açıklaması
Ankara'da seçim ittifakı istifası!
Jandarma devriye dönüşü fark etti! Yüzlerce...
Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!
Herkes Hz. İsa'nın böyle göründüğünü sanıyordu! Ancak gerçek çok başkaymış...
CHP 2019 seçimi ittifakı için harekete geçti!
Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi
iPhone'larda bir dönemin sonu! Kullananlara kötü haber
AİS'te YKS başvuru ekranı açıldı! İşte YKS başvuru kılavuzu ve rehberi
Okuyucu Yorumları 0 yorum