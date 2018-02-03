HABER

Samsun’da 4 evi soyan 2 hırsız İzmir’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 03.02.2018 17:54 | Son Güncelleme

Samsun’da 4 evden hırsızlık yapan 2 şahıs İzmir’de yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde 4 ayrı evin kapası levye ile kırarak içeriden 15 bin lira para, altın, 2 adet labtop bilgisayar ve çok sayıda erkek ve sayan kol saati çalındı.

Samsun’da 4 evden hırsızlık yapan 2 şahıs İzmir’de yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Atakum ilçesinde 4 ayrı evin kapası levye ile kırarak içeriden 15 bin lira para, altın, 2 adet labtop bilgisayar ve çok sayıda erkek ve sayan kol saati çalındı. Kimliği belirsiz hırsızlar kayıplara karıştılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu güvenlik kameralarından da yararlanarak hırsızlık olayını Gürcistan uyruklu İona Natckhebia (32) ve Papua Kardava’nın (43) gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızlık bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu söz konusu 2 hırsızı İzmir’de yakalayarak gözaltına aldı. Çalıntı malzemeler hırsızlardan ele geçti ve sahiplerine teslim edildi. Samsun’a getirilen hırsızlar polisteki sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

CHP Olağan Kurultayı'nda son dakika gelişme!

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Diyanet'ten olay yaratacak yeni fetva: Sol elle şeytanlar yemek yer

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Son dakika: Sınır karakoluna hain saldırı! 2 asker şehit

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Eski futbolcu Enes Burak Başak otomobilinde öldürüldü

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Paige Spiranac, tehdit aldığını söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

'Macbeth' operasına büyük ilgi

'Macbeth' operasına büyük ilgi

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası

Eşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

Eşinin elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini indirdi, gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini indirdi, gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.