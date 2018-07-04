Samsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

AVUKAT TUTUKLANDI

Samsun merkezli 8 ilde, düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen avukat Abdullah Akkuş çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

