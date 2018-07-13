Samsun’da 4 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

FETÖ ŞÜPHELİLERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Samsun merkezli 5 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan operasyonda Samsun Adliyesi’ne çıkarılan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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