HABER

Samsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 12:16 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 8 ilde, 27 Haziran'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Samsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN merkezli 8 ilde, 27 Haziran'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye dün çıkarılan 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Haziran Çarşamba günü, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun merkezli İstanbul, Kocaeli, Trabzon, Bursa, Kayseri, Konya ve Ankara'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere incelenmek üzere el koyuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen 9 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 1'i avukat 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyedeSamsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede

PARTNERBuse Narcı sıcaktan bunalınca...Buse Narcı sıcaktan bunalınca...
Samsun'da aranan 32 kişi yakalandıSamsun'da aranan 32 kişi yakalandı
Fabrika çatısından düşen işçi öldüFabrika çatısından düşen işçi öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İzmir'de kayıp bebek alarmı! Rüya ile anneannesi her yerde aranıyor

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

İstanbul'da dehşet! 2 gün önce sırra kadem basmıştı, yanan aracın içinde tanınmaz halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.