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Samsun'da 4 FETÖ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:43 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli olarak 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN merkezli olarak 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 10 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkezli olmak üzere, Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir'de operasyon gerçekleştirdi. Örgüte ait kurumlar ile özel sektörde çalışan 7 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme uygulaması olan ByLock kullanıcısı da olduğu iddia edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişiden 4'ü bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

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