Samsun’da 4 kişinin yaralandığı araçtaki keçiye bir şey olmadı

Samsun’da kamyona arkadan çarpan kapalı kasa kamyonette bulunun 4 kişi hastanelik olurken, aynı araçtaki bulunan keçi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 14. kilometresi Çadır Restoran mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Akman idaresindeki 55 SV 770 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı istikamete seyir eden Ejder Demirel idaresindeki 60 DU 078 plakalı kömür tozu yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonet hurdaya dönerken araç sürücüsü Murat Akman, kayınpederi Dursun Tuncer, kaynanası Havva Tuncer ve eşinin teyzesi Fatma Altay yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada aracın bagaj kısmında bulunan keçinin kazayı yara almadan atlatması dikkat çekti. Çok korktuğu gözlenilen keçi vatandaşlar tarafından kaza yapan araçtan alınıp yolun kenarındaki çam ağacı fidanına bağlandı. Daha sonra araç sürücüsünün yakını gelerek keçiyi alıp otomobilin bagajına koyup götürdü. Kaza sonrası yaralanmasına rağmen araç sürücüsü Murat Akman, kendisinden bir şey olmadığını söyleyerek hastaneye gitmek istemedi. Ancak, ikna edilen sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Araç sürücüsünün çocuğu dünyaya geldiği için keçiyi adak olarak kesmeye götürmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.