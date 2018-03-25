HABER

Samsun’da 4 kişinin yaralandığı araçtaki keçiye bir şey olmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2018 16:27 | Son Güncelleme

Samsun’da kamyona arkadan çarpan kapalı kasa kamyonette bulunun 4 kişi hastanelik olurken, aynı araçtaki bulunan keçi kazayı yara almadan atlattı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 14.

Samsun’da kamyona arkadan çarpan kapalı kasa kamyonette bulunun 4 kişi hastanelik olurken, aynı araçtaki bulunan keçi kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun-Ankara karayolu 14. kilometresi Çadır Restoran mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Akman idaresindeki 55 SV 770 plakalı kapalı kasa kamyonet, aynı istikamete seyir eden Ejder Demirel idaresindeki 60 DU 078 plakalı kömür tozu yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonet hurdaya dönerken araç sürücüsü Murat Akman, kayınpederi Dursun Tuncer, kaynanası Havva Tuncer ve eşinin teyzesi Fatma Altay yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada aracın bagaj kısmında bulunan keçinin kazayı yara almadan atlatması dikkat çekti. Çok korktuğu gözlenilen keçi vatandaşlar tarafından kaza yapan araçtan alınıp yolun kenarındaki çam ağacı fidanına bağlandı. Daha sonra araç sürücüsünün yakını gelerek keçiyi alıp otomobilin bagajına koyup götürdü. Kaza sonrası yaralanmasına rağmen araç sürücüsü Murat Akman, kendisinden bir şey olmadığını söyleyerek hastaneye gitmek istemedi. Ancak, ikna edilen sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Araç sürücüsünün çocuğu dünyaya geldiği için keçiyi adak olarak kesmeye götürmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

300 bin doları veren vatandaşlığı alacak

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Sol Perez'den şok itiraf: Bana cinsel organını bile gösterdi

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da ilginç keçi kavgası! Polis zor ayırdı

İstanbul'da ilginç keçi kavgası! Polis zor ayırdı

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Okuldan kaçan oğlunu, internet kafede bulup dövdü

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

Adana'da kan donduran olay: Kız arkadaşını etiketleyince öldürdü!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

İstanbul'da Uber dehşeti! Kadın yolcu kanlar içerisinde kaldı!

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Bakanlık harekete geçti

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

Denizli'de sabaha karşı büyük facia: En küçüğü 17 en büyüğü 19 yaşında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.