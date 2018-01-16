Samsun'da 5 FETÖ sanığına hapis, 6 sanığa 'Mor Beyin' beraatı

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da Fettullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 11 sanıktan 5'i hapis cezasına çarptırıldı. 6 sanık ise 'Mor Beyin' yazılımı mağduru oldukları gerekçesiyle beraat etti.

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik polisin yaptığı operasyonda içlerinde Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nın 'mahrem imamı' olduğu iddia edilen ve meslekten ihraç edilen öğretmen Soner Dinçer'in de aralarında bulunduğu 11 eski öğretmen gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Soner Dincer tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer sanıklar ise adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbet bırakıldı.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçlarından dava açılan 1'i tutuklu 11 sanık, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu.

Mahkeme heyeti Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'nda üsteğmen olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç edildikten sonra başka bir dosyadan tutuklu bulunan Ömer Binici'yi tanık olarak dinledi. Binici mahkeme heyetine, "2014 yılında Samsun'da göreve başladım. ilk olarak cemaat abileri İsa K., Soner Dinçer ve Muharrem Ç. ile sohbetlere başladık. Dini içerikli sohbetler yaptık. Muharrem Ç. benim cep telefonuma 2014 yılının sonuna doğru ByLock yükledi. Oradan 5-6 ay geçtikten sonra sohbet Soner Dinçer'e devredildi. Soner Dinçer bana, 'ByLock'un artık gizliliği kalmadığını' söyledi. 'Bunu silelim Kokao Talk yükleyip bu program üzerinden haberleşelim' dedi. Daha sonra Kakao Talk yükleyip bunun üzerinden yazışmaya başladık. Sohbet için kullanıyorduk" dedi.