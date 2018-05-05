HABER

Samsun’da 5'i TIR 12 araçlı zincirleme: 15 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.05.2018 10:14 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Canik ilçesinde 5’i TIR, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Samsun’da 5'i TIR 12 araçlı zincirleme: 15 yaralı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’un Canik ilçesinde 5’i TIR, 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı.
Samsun’un Canik ilçesi Beledievleri Mahallesi viyadük üstünde saat 03.45 sıralarında meydana gelen kazada, bir TIR'ın yolun solundaki bariyerlere çarpması sonucu arkadan gelen diğer araçlar da birbirlerine çarptılar. 5’i TIR toplam 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 15 kişi yaralandı.
Yaralılardan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Havva Karaağaç’ın hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralılar Nurgül Işgın, Mahmut Işgın, Hatice Boran, Sümeyye Hafza Boran, Hüseyin Selman Boran, Süleyman Boran ve Mesut Uğural, Gazi Devlet Hastanesi'ne; Hatun Karağaç, Yılmaz Boran, İbrahim Hamza Boran ve Furkan Karaağaç, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne; Mustafa Aysüne, Emre Şahinkaya ve Özlem Aysüne ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazadan dolayı viyadüğün üstü uzun süre araç trafiğine kapatılırken, ulaşım alt yoldan verildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinde neler yaşandı?
Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'Taksiciler bunu da yaptı! 'Eğer kural yoksa...'
AK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandıAK Parti'nin 24 Haziran'daki 'İstanbul' hedefi açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Yasak aşk cinayetinde şok ifade!

Yasak aşk cinayetinde şok ifade!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Adana'da 'pitbull' köpekli fuhuş!

Evden kitap çalan hırsızlardan ilginç not: Senin sayende okur yazar olduk!

Evden kitap çalan hırsızlardan ilginç not: Senin sayende okur yazar olduk!

Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!

Ankara'da korkunç olay! Annesini bıçaklayıp bebeğini aşağı attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.