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Samsun'da 859 polisle huzur operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

SAMSUN'da polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda 859 polis görev aldı.

Samsun'da 859 polisle huzur operasyonu

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polis tarafından düzenlenen huzur operasyonunda 859 polis görev aldı.
Türkiye genelinde düzenlenen 'Huzur 10 operasyonu' kapsamında Samsun ve ilçelerinde yapılan uygulamalarda 859 polis görev aldı. Operasyonda sivil ve resmi ekipler, sokak, cadde, iş yeri denetimi, şüpheli şahıslar üzerinde denetimler ve şehrin giriş ile çıkışlarında trafik kontrolü yaptı. Uygulamaların akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

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Samsun'da 859 polisle huzur operasyonuSamsun'da 859 polisle huzur operasyonuSamsun'da 859 polisle huzur operasyonu

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