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Samsun'da aranan 32 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 32 kişiyi yakaladı.

Samsun'da aranan 32 kişi yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada 32 kişiyi yakaladı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Bürosu haklarında kesinleşmiş cezaları bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada kent genelinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hakkında 3 ay ila 22 yıl arasında değişen hapis cezası ve para cezası bulunan toplam 32 kişi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

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Samsun'da aranan 32 kişi yakalandıSamsun'da aranan 32 kişi yakalandı

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