Samsun’da aranan şahıslara operasyon: 11 gözaltı

Samsun’da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ve arama kararı çıkartılan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Samsun il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese baskın düzenleyen polis, hakkında "silahlı gasp" suçundan 15 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Cumhur K.’yi (27), "kasten adam öldürme" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan Onur C.G.’yi (20), "hırsızlık" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ercan Ş.’yi (29), "yaralama" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Aykut Ç.’yi (27), "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Orhan K.K.’yi (27), "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Şerafet B.’yi (58), "silahla tehdit ve uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Mahir D.’yi (28), "yaralama" suçundan 11 ay 7 gün hapis cezası bulunan Musa K.’yi (26), "reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu madde, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından" ifadesi ve toplam 4 bin 500 lira para cezası bulunan Ufuk G.’yi (38), "hırsızlık" suçundan ifadesi bulunan Berat E.B.’yi (19) ve "fuhuş" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Hüseyin O.’yu (36) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 kişi Samsun Adliyesine sevk edildi.