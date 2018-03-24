Samsun’da aranan şahıslara operasyonda gözaltı sayısı 27’ye çıktı

Samsun’da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ve arama kararı çıkartılan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 27’ye çıktı.

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere, adam öldürmek, gasp ve benzeri asayiş suçlarından aranan şahısların yakalanmalarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 27’ye çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri ve ilçe ekiplerinden oluşan 74 ekip ve 186 polisin katılımıyla 77 adrese yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 27 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan söz konusu şahıslar adliyeye sevk edildi.