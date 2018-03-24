HABER

Samsun’da aranan şahıslara operasyonda gözaltı sayısı 27’ye çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

Samsun’da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ve arama kararı çıkartılan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 27’ye çıktı.Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere, adam öldürmek, gasp ve benzeri asayiş suçlarından aranan şahısların yakalanmalarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 27’ye çıktı.

Samsun’da aranan şahıslara operasyonda gözaltı sayısı 27’ye çıktı

Samsun’da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan ve arama kararı çıkartılan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 27’ye çıktı.
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde ülke genelinde mala karşı işlenen suçlar başta olmak üzere, adam öldürmek, gasp ve benzeri asayiş suçlarından aranan şahısların yakalanmalarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı sayısı 27’ye çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri ve ilçe ekiplerinden oluşan 74 ekip ve 186 polisin katılımıyla 77 adrese yapılan eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 27 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan söz konusu şahıslar adliyeye sevk edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun’da 4 farklı yerde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Alkışlar Asiye nineye! 100 yaşından sonra bunu yapacak!

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

Günün en komik haberi! Hurdacı resmi evrakları çöp zannedince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.