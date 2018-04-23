Samsun'da balta ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un Canik ilçesinde, balta ve bıçakla kavga eden 2 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Şerafettin İ.'ye, (59) ait çay ocağında meydana geldi. İddialara göre, Hasan B. (48) içki almak için Şerafettin İ.'den para istedi. Bu nedenle ikil arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan B., baltayla Şerafettin İ.'nin kafasına vurarak yaraladı. Şerafettin İ. ise Hasan B.'yi bıçakla sol koltuk altından yaraladı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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