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Samsun'da bıçaklı kavga: 1'si ağır, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 19:45 | Son Güncelleme 19 dakika önce

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'nın Canik ilçesinde sanayi sitesinde esnaf ile müşteri arasında çıkan bıçaklı kavgada, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Canik ilçesi Gülsan Sanayii Sitesi'nde meydana geldi. Sanayide esnaf olan Ali D. ile müşterisi İ.K. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali D., işyerinden aldığı bıçakla İ.K.'yı göğsünden bıçakladı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen işyeri çalışanları T.İ. (27) ve A.Ç. de çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Çevre esnafın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla 3 yaralı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. T.İ. ve A.Ç.'ye ayakta müdahale edilirken, Ali D.'nin durumunun ise ağır olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan Ali D. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

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