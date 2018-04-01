Samsun’da bıçaklı kavga olayıyla ilgili 4 gözaltı

Samsun’da kavgada 4 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili U.D.(25), E.D.(29), İ.S.(23) ve Ü.D.’yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.S. ve Ü.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.D. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.