HABER

Samsun’da bıçaklı kavga olayıyla ilgili 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

Samsun’da kavgada 4 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bıçaklı kavga olayıyla ilgili 4 gözaltı

Samsun’da kavgada 4 kişinin bıçakla yaralanması olayıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili U.D.(25), E.D.(29), İ.S.(23) ve Ü.D.’yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.S. ve Ü.D. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen U.D. ve E.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da bıçaklı kavga olayıyla ilgili 4 gözaltı

Son dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyaliSon dakika! Erdoğan'dan Sincar'a operasyon sinyali
Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!Çiftlik Bank'ın araştırılması için verilen önerge reddedildi!
Milletvekilleri nikaha eşofmanla geldiMilletvekilleri nikaha eşofmanla geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 1 Trabzonspor maç özeti (Puan durumu)

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Merve Şarapçıoğlu yine hacklendi! Berk Oktay'ın çıplak fotoğrafları yayıldı

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Fedon'dan olay açıklamalar: 'Fedon'la yattım demek için...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Ceren Akdağ'dan cinsel taciz itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

Korkunç cinayete şoke eden ifade! Tüyler ürperten ifade

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

17 yaşındaki kadın kocasıyla birlikte tutuklandı

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Tatil cennetinde korkunç ölüm!

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden İstanbullular için flaş uyarı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.