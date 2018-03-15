Samsun’da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun’da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanarak hastanelik olurken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Ramazan K.(25) yaralanarak hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ramazan K. tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili Muhammet R.K.(20) ve U.A.’yı (18) gözaltına aldı. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen Muhammet R.K. ve Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilen U.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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