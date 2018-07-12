Samsun'da boğulmalara karşı Türkçe ve Arapça broşür dağıtıldı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis (TDP) Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz polisi ve zabıta ile birlikte, denize giren vatandaşlara 'Güvenli Sahil Projesi' kapsamında Türkçe ve Arapça uyarıların bulunduğu 13 bin broşür dağıttı.
Denizde muhtemel boğulma vakalarının önüne geçmek için Samsun Emniyet Müdürlüğü, il merkezinde ve ilçelerindeki sahil kenarlarında vatandaşları bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, zabıta ve deniz polisi ekipleri, Atakum ilçesinde dağıttıkları 13 bin broşürle, Karadeniz sahilinde sıklıkla görülen rip akıntısı, kum kayması, dalgalı günlerde denize girilmemesi, güvenlik şamandıralarının geçilmemesi, ikazlara uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü TDP Şube Müdürü Turgay Begen yaptığı açıklamada, "Sevdiklerinizi gözü yaşlı bırakmayın, serinlerken canınız yanmasın ve fazla uzaklaşma sloganları ile sahillerde boğulma vakalarının önlenmesi ve vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi için broşür dağıtımı gerçekleştirdik" dedi.
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