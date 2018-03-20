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Samsun’da bunalıma giren şahıs kendini bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:18 | Son Güncelleme

Samsun’da bunalıma giren bir kişi sokakta kendini bıçakladı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bunalıma giren şahıs kendini bıçakladı

Samsun’da bunalıma giren bir kişi sokakta kendini bıçakladı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı olduğu öğrenilen 39 yaşındaki R.Ş. girdiği bunalım sonucu kendini bıçakla karnından yaraladı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan R.Ş. tedavi altına alındı.

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