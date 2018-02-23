Samsun’da ByLock operasyonu: 3 gözaltı

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETO/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle 2’si bayan 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun il merkezi ile Havza ilçesinde 3 ayrı adrese bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1’i meslekten ihraç edilen, 2’si özel sektör çalanı olan 3 kişi gözaltına alındı. 2’si kadın 3 kişinin örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.