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Samsun’da ByLock operasyonu: 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 14:35 | Son Güncelleme

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETO/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle 2’si bayan 3 kişi gözaltına alındı.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun il merkezi ile Havza ilçesinde 3 ayrı adrese bu sabah operasyon düzenledi.

Samsun’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETO/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları gerekçesiyle 2’si bayan 3 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun il merkezi ile Havza ilçesinde 3 ayrı adrese bu sabah operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1’i meslekten ihraç edilen, 2’si özel sektör çalanı olan 3 kişi gözaltına alındı. 2’si kadın 3 kişinin örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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