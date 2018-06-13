Samsun'da ByLock şüphelisi 3 kişi, adli kontrolle serbest

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2'si kadın 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla Ali Osman Y.'yi Ankara'da, Ümran G.'yi İzmir'de ve Merve K.'yi Rize'de, 8 Haziran günü operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere Samsun'a getirilen ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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