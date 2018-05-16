Samsun’da 'ByLock'tan 1 tutuklama

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim programı 'ByLock’u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tukuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden Esra C, örgütün kapatılan kurumunda çalışan Sümeyra N.O, iş güvenliği uzmanı Hüseyin A. ile meslekten ihraç edilen öğretmen Musa B. ve eski araştırma görevlisi Sibel E., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün örgütün şifreli haberleşme uygulaması ‘ByLock’u kullandıkları öne sürülerek Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Sibel E. tutuklanırken, Sümeyra N.O.'ya ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 Mayıs’ta gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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