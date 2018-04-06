Samsun’da çay içtiği kahveyi kurşunladı: 1 yaralı

Samsun’da bir şahıs çay içtiği kahveye tabancayla kurşun yağdırdı. Olayda bir kişi yaralandı.
Olay, İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Alsancak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan kahvehaneye giden Furkan D. iddiaya göre çay içtikten sonra kahvehaneyi kurşunladı. Olayda kahvehane işletmecisi Mustafa K. sağ bacağından ve elinden yaralandı. Yaralı, özel bir araçla Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheliyi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.
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