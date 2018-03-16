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Samsun’da çıplak fotoğraflı şantaja gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 15:01 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişi evine gittiği travestinin kendisine ilaçlı kahve içirip çıplak resimlerini çekerek şantajla 2 bin lira istediğini iddia ederek polise şikayette bulundu.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da çıplak fotoğraflı şantaja gözaltı

Samsun’da bir kişi evine gittiği travestinin kendisine ilaçlı kahve içirip çıplak resimlerini çekerek şantajla 2 bin lira istediğini iddia ederek polise şikayette bulundu.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boyacılık yapan H.A.(43) evine gittiği E.A.(38) adlı travestinin kendisine kahve içirip uyuya kalınca çıplak resimlerini çekerek 2 bin lira para istediğini ve vermemesi halinde çıplak resimlerini sosyal medyada yayacağını söyleyerek şantaj yaptığını iddia etti. H.A., polise şikayette bulundu. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, H.A. ile E.A.’yı para vermek için buluştukları parkta suçüstü yaptı. Gözaltına alınan E.A. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İlyasköy Polis Merkezine teslim edilen E.A., " şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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