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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 12:11 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1'i Türk, 9'u Irak uyruklu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1'i Türk, 9'u Irak uyruklu toplam 10 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 1 Türk, 9'u Irak uyruklu toplam 10 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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