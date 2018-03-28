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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 21 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 1'i Suriye uyruklu, 20'si Iraklı, 21 kişi gözaltına alındı.

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 1'i Suriye uyruklu, 20'si Iraklı, 21 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün de desteğiyle, Samsun merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Ali Ahmad Alebrahim Shammai ile Irak uyruklu Ali Larif, Khaleel Madruj Turlu Al Hardani, Hussein Alı Naser, Qahtan Amer Hamid Al Hayali, Khalid Fadhil Ahmed Atallah, Abduljabbar Ahmed Awad Al Abadi, Ghazı Ahmed Salah Salah, Ali Hamit Salih, Harith Khalid Saleh Attaallah, İbrahim Fadhıl Ahmed Al Attah, Ahmed Atallah Ahmed, Farhan Ataallah Ahmed, Ali Shaalan Abdurrahman, Mazın Tabban Hamad Al-Rawe, Ali Muhi Zidan AL Hayyanı, Abdullah Hameedı Hussein, Hamad Khalaf Abdullah, Qasım Mohammed Abdulmutalib ve Khalid Shtaıb Abdulhakeem'i gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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