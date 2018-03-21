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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 16:36 | Son Güncelleme

SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bu sabah kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Irak uyruklu 1'i kadin 4 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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