Samsun'da DEAŞ operasyonu: 5 Iraklı gözaltında

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 5 Irak uyruklu gözaltına alındı.

Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlediği evlere, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

