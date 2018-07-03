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Samsun'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 13:23 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent Canik ve İlkadım ilçelerinde evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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