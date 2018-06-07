Samsun'da DEAŞ şüphelilerinden 1'i tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 1'i tutuklanırken, 1 kişi ise sınır dışı edildi, 6 kişinin sorgusu sürüyor.
Samsun İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Mayıs günü kent merkezinde belirlenen evlere operasyon düzenledi. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla 8 Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen DEAŞ şüphelileri, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen
şüphelilerden Firas Turki Hasan Hasan, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli ise sınır dışı edildi. Gözaltındaki diğer 6 şüphelinin sorgularının devam ettiği öğrenildi.
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