Samsun’da DEAŞ şüphelisi 7 kişi adliyede (2)

SAMSUN’DA DEAŞ ŞÜPHELİSİ 7 KİŞİ SERBEST
Samsun’da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla bugün Samsun Adliyesi’ne çıkarılan 7 şüpheliden 3’ü savcılık ifadesinin ardından, 4 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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