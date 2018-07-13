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Samsun’da DEAŞ şüphelisi 7 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 12:20 | Son Güncelleme

 SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun’da DEAŞ şüphelisi 7 kişi adliyede

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Temmuz'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında il merkezindeki bazı adreslere düzenlenen opedasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Irak uyruklu diğer 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Samsun’da DEAŞ şüphelisi 7 kişi adliyede

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