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Samsun’da DEAŞ şüphelisi 7 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2018 13:19 | Son Güncelleme

SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Temmuz'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında il merkezindeki bazı adreslere düzenlenen opedasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 3 şüpheli daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Irak uyruklu diğer 7 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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